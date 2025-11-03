Onur Can Korkmaz: 'Bu bataklıktan çıkacağız'

Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, "Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkış yapabilecekleri bir maç oynadıklarını söyledi.



"BU BATAKLIKTAN ÇIKACAĞIZ"

Maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:Korkmaz, maçta duran topta savunma hatası yaptıklarına değinerek,ifadelerini kullandı.