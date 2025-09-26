26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Onuachu'dan Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran mesaj!

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, sezona yaptığı girişle bordo-mavili taraftarlara umut saçtı. Attığı gollerle takımı sırtlayan 2.01'lik santrfor, "Daha yeni başlıyorum. Gollerim artarak devam edecek. Bu takımı hak ettiği yere mutlaka çıkaracağız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

26 Eylül 2025 11:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra bu kez bonservisiyle katıldığı bordo- mavili renklere hayat veriyor. 

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz devi, Nijeryalı forvetin (445 gün sonra) golüyle galibiyete uzandı.

2.01 boyundaki kule, ligin dördüncü haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da birer kez ağları sarsarak gol katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, ilk 6 haftada 5 kez fileleri sarsan Karadeniz devinde 3 golle en skorer isim oldu.



31 MAÇTA 20 GOLE İMZA ATTI

Bordo-mavililerde Savic ve Augusto da birer kez ağları havalandırdı. Ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayan Karadeniz devi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 5 puan elde etti.

Fırtına, Onuachu'nun gol attığı ve hepsi iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı. Fatih Tekke'nin en çok güvendiği isim olan Onuachu, "Daha yeni başlıyorum. Gollerimin artarak devam edeceğini herkes görecek. Bu takımı hak ettiği yere mutlaka çıkaracağız. Her geçen gün çok daha iyi olacağız" dedi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
