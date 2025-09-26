Onuachu'dan Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran mesaj!

Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra bu kez bonservisiyle katıldığı bordo- mavili renklere hayat veriyor.



Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz devi, Nijeryalı forvetin (445 gün sonra) golüyle galibiyete uzandı.



2.01 boyundaki kule, ligin dördüncü haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da birer kez ağları sarsarak gol katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, ilk 6 haftada 5 kez fileleri sarsan Karadeniz devinde 3 golle en skorer isim oldu.

Bordo-mavililerde Savic ve Augusto da birer kez ağları havalandırdı. Ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayan Karadeniz devi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 5 puan elde etti.Fırtına, Onuachu'nun gol attığı ve hepsi iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı. Fatih Tekke'nin en çok güvendiği isim olan Onuachu,dedi.