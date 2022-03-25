Önder Karaveli'nin yeni görevi belli oldu

Teknik direktörlük görevini Valerien Ismael'e devreden Önder Karaveli, yeniden altyapıya geri döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Önder Karaveli'nin yeni görevi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 08:55
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunu Valerien Ismael'e teslim eden Önder Karaveli'nin kulüp bünyesinde hangi görevde yer alacağı belli oldu.

47 yaşındaki çalıştırıcı, altyapı sorumlusu olarak çalışmalarını yürütecek ve A Takım ile U19 arasında köprü vazifesi görecek.

Önder hoca, Beşiktaş'ta 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bir Süper Kupa kazandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.