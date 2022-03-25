Önder Karaveli'nin yeni görevi belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunu Valerien Ismael'e teslim eden Önder Karaveli'nin kulüp bünyesinde hangi görevde yer alacağı belli oldu.



47 yaşındaki çalıştırıcı, altyapı sorumlusu olarak çalışmalarını yürütecek ve A Takım ile U19 arasında köprü vazifesi görecek.



Önder hoca, Beşiktaş'ta 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bir Süper Kupa kazandı.





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