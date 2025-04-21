Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ömer Üründül'ün o yazısı;
"Geçen haftaki maç kritiğimin sonunu şöyle bitirmiştim; Eğer Mourinho bu inanılmaz hatalarında ısrar ederse bundan sonraki hiçbir maçta F.Bahçe'nin galibiyet garantisi yoktur'' dedim. Bu görüşümün en önemli özelliği 9 eksikli Kayserispor karşısında 3 gol yenmesi ve lige havlu atmak. Dün gece Mourinho yine ilk 11'de şapkadan tavşan çıkardı. Çok ağır bir sakatlık geçiren, arkadaşlarınca yeterince tanınmayan, ciddi maç eksiği olan ve çok kilo almış Carlos ilk 11'de. Zaten onu ikinci devre başında çıkarması kendisinin ne kadar büyük hata yaptığının açıklamasıydı. Hadi Çağlar'ı oynatmıyorsun peki nerede Yusuf?"
"MOURINHO, HİÇBİR SORUYA CEVAP VEREMEZ"
"Yani tüm medya ilk yarı sonunda "Mourinho, Yusuf'u kazandırdı" diye methiyeler yazmıştı. Bir anda ortadan kayboldu. Ters ayaklı Mert Müldür'ü Kostic'e tercih etti. Halbuki Mert sahada atakların sonunu getiremeyen Osayi'den daha faydalı olur. Oğuz bir derbi maçıyla kadronun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci, Mourinho'ya ne yaptı da tamamen devre dışı kaldı? Yürüyen Tadic'e sınırsız kredi niye verildi? Mourinho bu soruların hiçbirine ne yazık ki cevap veremez."
"FENERBAHÇE'Yİ GÖZ GÖRE GÖRE BİTİRDİ"
"Bunları kendisine sorsak "Siz bana futbolu mu öğreteceksiniz'' der. Ama F.Bahçe'yi göz göre göre ne yazık ki bitirdi. Dün gece çok önemli bir performans gösteren Maximin olmasa F.Bahçe kaleye bile zor giderdi. Kayserispor'u gerçekten kutlamak lazım. Transfer tahtaları kapalı, 9 eksikleri var ve büyük bir enerjiyle mücadele ettiler. 3 gol attılar, müthiş savunma yaptılar, yedikleri 3 golden biri penaltı, 2'si kaleci hatası. Kalecilerinin kurtardığı gol yok. Bu örneklerle işte onların başarıları ortada, F.Bahçe'nin hali de ortada."
Ömer Üründül: "Fenerbahçe'yi göz göre göre bitirdi"
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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