Ömer Erdoğan: 'Rakip 10 kişi kalınca, kolay oldu'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmadan önce zor bir maç olacağını düşündüklerini, Kayserispor'un şu anda bulunduğu durum nedeniyle bu mücadeleyi çıkış maçı olarak gördüğünü bildiklerini ifade etti.



Maça iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Erdoğan, özellikle çok çabuk hücum ederek pozisyona girdiklerini anlattı.



Rakiplerinin 10 kişi kalmadan önce iki takımın da çok net pozisyonlar yakaladığını, kendilerinin önemli bir fırsatı harcadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Rakibimizin de pozisyonları vardı. Açıkçası ortada bir maçtı. Beklediğimiz gibi gidiyordu. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı. Golü bulduk. Golden sonra maçın skorunu daha net bir şekilde bitirebilirdik. İkinci golü bulamadığımızdan maç da ister istemez son dakikaya kadar bizim için stresli geçti. Çok net pozisyonlara girdik. Bazı arkadaşlarımız daha net, daha rahat olan arkadaşını tercih etseydi pozisyonları sonlandırmamız daha kolay olacaktı. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Şimdi bir milli takım arası var. İnşallah yarın hemen çalışmalara devam edeceğiz. Milli takım arasında eksikliklerimizi tamamlayıp içeride oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında bu serimizi devam ettirmek istiyoruz."



