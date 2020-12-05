Ömer Erdoğan: 'Kırmızı kartın da bir şekli olur'

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray karşısında çok daha iyi bir performans beklediğini ancak başarılı olamadıklarını ifade eden Ömer Erdoğan, "Tabi daha iyisini yapabilirdik. Bazı şeyleri eksik yaptık. Analiz ettiğimiz, beklediğimiz gibi bir Galatasaray'dı. İlk yarı 8 kontratak girişimimiz var ama aksiyon alamadık. Bu tür maçlarda golü bulursanız daha iyi oynarsınız. 3. bölgede istediğimiz şeyleri yapamadık. İlk yarı net pozisyon vermedik. Hatalı bir gol yedik. Deplasmanda gol yeyince çevirmek kolay olmuyor. İkinci yarıda baskılı oynadık. Rakibi rahatsız ettik. Zaman zaman bunda başarılı olduk. İkinci golden sonra kırılma oldu. 10 kişi kaldık ve maç koptu. Bundan ders çıkaracağız. Erzurumspor ile erteleme maçımız var. Ona fokuslanacağız. Çok önemli maç. Akabinde içeride Karagümrük var. Analizlerimizi yapıp, derslerimizi çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



Gereksiz kırmızı kartlar konusunda futbolcularını uyaracağının altını çizen Ömer Erdoğan, "Kırmızı kart konusunu oyuncularımızla değerlendireceğiz. Kırmızı kartın da bir şekli var. Böyle gereksiz görülen kartlar takımı bozuyor. Uyarılarımızı yapacağız. Takım içerisinde sıkıntı yaşıyoruz. 2-0 ve 11-11 oynasak, Diouf atsa 2-1 olur. Son 15-20 dakika baskı yapar, çevirmeye çalışırız ama 10 kişi kalınca takım düşüyor" şeklinde konuştu.



