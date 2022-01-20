Ömer Erdoğan: "6-0'ın sorumlusu benim"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor'a 6-0 kaybettikleri maç sonrası "Sorumlusu benim. Ders çıkaracağız" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Erdoğan: '6-0'ın sorumlusu benim'
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20 Ocak 2022 21:15
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 6-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Erdoğan, maçın ardından yaptığı açıklamada, Alanyaspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti.

Dört gün önce kendi evlerinde muazzam bir futbol, muazzam bir geri dönüşle Galatasaray'ı mağlup ettiklerini anlatan Erdoğan, "O maçta galibiyeti nasıl mutlu yaşıyorsak, bugün de tam tersi, çok büyük bir üzüntü ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Ders çıkaracağız." diye konuştu.

Erdoğan, Alanyaspor'un haklı bir galibiyet ve haklı bir skor aldığını sözlerine ekledi.

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