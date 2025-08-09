Omar Fayed, Arouca'nın gündeminde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Omar Fayed için Portekiz temsilcisi devreye girdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun edindiği bilgilere göre; FC Arouca, 22 yaşındaki Mısırlı stoper ile ilgileniyor.
2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Fayed, Beerschot ve Novi Pazar'a kiralanmıştı.
Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Omar'ın 1 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisinde 15 maçta süre alan genç stoper, sadece 1 asist kaydetti.
