Olympiakos'tan Barcelona'ya ezici fark: Seri son maça kaldı!

THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Olympiakos, sahasında ağırladığı Barcelona'yı 92-58 yenerek genel durumu 2-2 yaptı ve seriyi son maça taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Olympiakos'tan Barcelona'ya ezici fark: Seri son maça kaldı!
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02 Mayıs 2024 21:28
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 21:29
THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Olympiakos ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Olympiakos, 34 sayı farkla 92-58 kazandı.

Bu sonuçla birlikte seride durumu 2-2'ye getiren Olympiakos, final-four umutlarını korudu.

Final-Four'a çıkanı belirleyecek serinin beşinci ve son maçı 8 Mayıs'ta Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak. 

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