Olympiakos, Kadıköy'e dinlenmiş geliyor

Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı çeyrek final ikinci maçı öncesinde İstanbul'a dinlenmiş bir şekilde gelecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Olympiakos, Kadıköy'e dinlenmiş geliyor
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16 Nisan 2024 09:14
UEFA Konferans Ligi'nde Perşembe günü Fenerbahçe ilke karşılaşacak Olympiakos, İstanbul'a dinlenerek geliyor.

Yunanistan Futbol Federasyonu, her iki takımın da Avrupa'da mücadele ediyor olması nedeniyle Olympiakos-PAOK maçını ertelemişti.

Böylece Kırmızı-Beyazlılar, Konferans Ligi Çeyrek Finali rövanşında Fenerbahçe'nin karşısına daha dinlenmiş olarak çıkacak. 

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