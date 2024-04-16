Olympiakos, Kadıköy'e dinlenmiş geliyor

UEFA Konferans Ligi'nde Perşembe günü Fenerbahçe ilke karşılaşacak Olympiakos, İstanbul'a dinlenerek geliyor.
Yunanistan Futbol Federasyonu, her iki takımın da Avrupa'da mücadele ediyor olması nedeniyle Olympiakos-PAOK maçını ertelemişti.
Böylece Kırmızı-Beyazlılar, Konferans Ligi Çeyrek Finali rövanşında Fenerbahçe'nin karşısına daha dinlenmiş olarak çıkacak.
Yunanistan Futbol Federasyonu, her iki takımın da Avrupa'da mücadele ediyor olması nedeniyle Olympiakos-PAOK maçını ertelemişti.
Böylece Kırmızı-Beyazlılar, Konferans Ligi Çeyrek Finali rövanşında Fenerbahçe'nin karşısına daha dinlenmiş olarak çıkacak.