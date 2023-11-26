Olimpik Marsilya'ya Gattuso'da çare olmadı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Olimpik Marsilya deplasmanda Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olimpik Marsilya'ya Gattuso'da çare olmadı
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26 Kasım 2023 00:52
Son güncelleme 26 Kasım 2023 00:57
Fransa Ligue 1 13. hafta karşılaşmasında Olimpik Marsilya deplasmanda konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Gennaro Gattuso'nun yönetiminde 6 maça çıkan Marsilya bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Marsilya'nın golünü 27. dakikada Jonathan Clauss, Strasbourg'un golünü ise 6. dakikada Emanuel Emegha kaydetti.

Marsilya bu beraberlikle birlikte 14 puana yükselirken, Strasbourg'da 13 puana çıktı.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında sahasında Rennes'i ağırlarken, Strasbourg ise deplasmanda Reims'e konuk olacak.

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