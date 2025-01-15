Olimpia Milano, ALBA Berlin'e kabus gibi çöktü: 100 sayı

THY EuroLeague'in 21. haftasında Olimpia Milano evinde ALBA Berlin'i 100-68 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olimpia Milano, ALBA Berlin'e kabus gibi çöktü: 100 sayı
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15 Ocak 2025 01:34
Son güncelleme 15 Ocak 2025 01:43
THY EuroLeague'in 21. haftasında Olimpia Milano evinde ALBA Berlin'i 100-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Olimpia Milano, ligdeki 21. maçında 12. kez sahadan galip ayrıldı. İtalyan temsilcisi, çift maç haftasının ikinci ayağında Partizan'ı konuk edecek.

Ligdeki 21. maçında 18. yenilgisini alan ALBA Berlin ise ASVEL'e konuk olacak.

Milano'da Nikola Mirotic 21 sayı 5 ribaunt, Zach LeDay 18 sayı 6 ribaunt, Shavon Shields 16 sayı, Armani Brooks 12 sayı, Leandro Bolmaro 11 sayı 8 asist, Freddie Gillespie 9 sayıyla ile oynarken,

ALBA'da ise Yanni Wetzell 13 sayı, David McCormack 11 sayı, Gabriele Procida 9 sayı, Matt Thomas 8 sayıyla mücadele etti.

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