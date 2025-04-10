Ole Gunnar Solskjaer düşünceli

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı sayısının çokluğu nedeniyle stoperde oynayacak futbolcu kalmaması Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'i kara kara düşündürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ole Gunnar Solskjaer düşünceli
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10 Nisan 2025 11:32

Beşiktaş, Süper Lig'de Cumartesi günü oynayacağı Başakşehir maçını galip kazanarak 3. lük yarışında avantaj elde etmek istiyor.

Ancak son 3 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda, özellikle stoperdeki eksiklikler zorlu maç öncesi teknik heyeti güç durumda bıraktı.

Sezonu kapatan Felix Uduokhai'nin yanı sıra, Kasımpaşa maçında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesi ve Emirhan Topçu'nun sakatlanması Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i düşündürüyor. 

PAULISTA-HADZIAHMETOVIC 

Beşiktaş altyapısında yetişen ve uzun yıllardır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ın antrenman eksikliği, Bakhtiyor Zaynutdinov'un da henüz iyileşememesi eklenince gözler stoperde tek kalan Gabriel Paulista'ya çevrildi. 

Norveçli çalıştırıcı, savunma tandemini Paulista'nın yanına Amir Hadziahmetovic ya da Onur'a görev verebileceği bildirildi. Necip'in yanı sıra U19 takımından genç bir stoperin maç kadrosuna alınabileceği de ifade edildi. 

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