Olcay Saral: 'G.Saray bizim için fırsat'

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Ofspor ile eşleşti. Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral, Galatasaray eşleşmesiyle ilgili olarak Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Saral dikkati çeken ifadeler kullandı. İşte Saral'ın açıklamaları...



"DEĞİŞİMİN SANCILARINI ÇEKİYORUZ"



Öncelikle ligdeki durumları hakkında bilgi veren Saral, "Ligde zaten bu yıl yeni bir yapılanma yaşadık. Bu değişimin sancılarını çekiyoruz. Ligde istediğimiz sonuçları şu an için alamadık. Ama toparlayacağız. Bunun için de mücadele veriyoruz" dedi.



"GALATASARAY MAÇI BİR FIRSAT"



Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmelerinin kendileri adına bir fırsat olduğunu anlatan Saral, "Kupada amacımız bir Süper Lig takımı ile eşleşmekti. Ofspor'u hatırlatmak istiyorduk. Allah gönlümüze göre verdi diyebiliriz. Galatasaray ile eşleştik. Adımızı şimdilik duyurduk. Varlığımızı hissettirdik. Galatasaray maçı bizim için bir fırsat. Süper Lig'in en büyük kulüplerinden biriyle karşılaşacağız. Hayalci olmamak lazım ama Kasım ayında turu geçebilmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.



"GALATASARAY OF'A GELSE DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?"



Futbolun Anadolu'da yayılması adına seribaşı olmayan takımların sahalarında maçların oynanmasının daha iyi olabileceğini ifade eden Ofspor Başkanı, "Elbette böyle maçlar bizim gibi kulüplere bir fırsat tanıyor. Futbolun Anadolu'da yayılması için seribaşı olmayan takımların evinde oynanması daha güzel olur. Daha denk bir mücadele olur. Galatasaray, Of'a gelseydi daha güzel olmaz mıydı? Bu uygulamayı eleştirebiliriz. Büyük kulüpler sanırım, 'Bizi çok fazla dolaştırmayın' diye bastırıyor. Güzel bir eşleşme oldu. Hayırlısı olsun diyelim" ifadesini kullandı.



"KENDİMİZİ ÇEVİRECEK DURUMDAYIZ AMA..."



27 yıldır profesyonel liglerde mücadele ettiklerini dile getiren Saral, "Bazı sıkıntılarımız var. 27 yıldır profesyonel liglerde mücadele ediyoruz. Halen bir antrenman sahamızın olmaması iyi şeyler yapmamıza mani oluyor. Bu konuda devletimizden gereken desteği bekliyoruz. Trabzon ve Of'a yakışır şekilde yaraşacak bir ekonomiye sahip olmak istiyoruz. Kulüp şu anda kendini çeviriyor. Daha ciddi destek kulübün geleceği açısından çok daha iyi olacak" dedi.



"ANTRENMAN SAHASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"



Kulübün üst liglerde yer alabilmesinin verilecek destek ile kolaylaşacağını belirten Saral, "Sahilde Spor Bakanlığı'na ait 30 dönümlük bir arazi var. Antrenman sahalarının yapılması için uğraşıyoruz. 7 yıldır maalesef bunu başaramadık. Bu konuda gereken destek bizim için hayati derecede önemli" diyerek sözlerini tamamladı.





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