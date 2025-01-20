Olcay Şahan: "Altınordu başarılı olacak"

Altınordu ile yollarını ayıran Olcay Şahan, kulübün layık olduğu yere yükseleceğine inandığını belirterek teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Olcay Şahan: 'Altınordu başarılı olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 15:25

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yönetimin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Teknik Direktör Olcay Şahan, kırmızı-lacivertli kulübün layık olduğu yere yükseleceğini dile getirdi.

İzmir temsilcisinin başında 18 maçta 36 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 0-0 biten İnegölspor karşılaşması sonrası görevden alındı. 

Genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk çocuklarına inanan ve başarılı olacağına inandığım Altınordu ile yolculuğumuz sona erdi. Ancak ben bu sistemin mutlaka başarılı olacağına inanıyorum. Bana bu imkanı sağlayan başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere kulübün profesyonellerine teşekkür ederim. Altınordu mutlaka layık olduğu yere yükselecektir" ifadelerine yer verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery