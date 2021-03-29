Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile Portekiz'in 2-2 kaldığı maçın son dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun pozisyonu gündemden düşmüyor. Cristiano Ronaldo topun çizgiyi geçtiğini belirtirken, maçın hakemleri aynı görüşte değildi.Karşılaşmanın Hollandalı orta hakemi, Portekiz basınından A Bola'ya konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.Danny Makkelie, "ifadelerini kullandı.Karşılaşma sırasında Cristiano Ronaldo topun çizgiyi geçtiğini belirterek Hollandalı yardımcı hakem Mario Diks ve orta hakem Danny Makkelie'ye itirazlarda bulundu. Karar değişmeyince, Portekizli yıldız bitime 1 dakika kala kaptanlık bandını yere atarak soyunma odasına gitti.Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli futbolcu Fernando Meira, Cristiano Ronaldo'nun bu hareketine tepki gösterdi.Fernando Meira "Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Ben de onunla aynı fikirdeyim, top çizgiyi geçti ama bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.