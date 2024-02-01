Houston Rockets efsanesi Hakeem Olajuwon, takımın ana yıldızı ve temsilcimiz Alperen Şengün'ün çok yönlü becerilerine övgüler yağdırdı.



Houston Chronicle'dan Danielle Lerner'ın paylaştığı habere göre Olajuwon, Alperen'in oyun tarzına olan hayranlığını ifade ederek, genç yıldızın çok yönlülüğünün altını şu şekilde çizdi:



"Hareketli, topu getiriyor, uzun forvet ve pivot arasında oynuyor, üçlüğü var. Yani oyununu her tarza uyacak şekilde ayarlamış durumda. Sırtı dönük oyunu çok seviyor. Eğer öyle oynama şansı bulursa, her iki tarafta da bitirebiliyor. Ve üçlük de atıyor, yani komple bir oyun oynuyor. Tepede topu çok güzel dağıtıyor, pas şansı bulamazsa da potaya gidiyor."



Olajuwon'un bakış açısına göre Alperen, geleneksel ve modern basketbol arasındaki uçurumu kusursuz bir şekilde kapatıyor ve "eski tarz ile yeni tarz arasında mükemmel bir denge" buluyor.



21 yaşındaki temsilcimiz, maç başına 32,7 dakikada 21,9 sayı, 9,2 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalayarak Rockets'ın en etkili oyuncusu pozisyonunda yer alıyor.



