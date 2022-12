Okyanus Koleji'nden Fenerbahçe'ye transfer

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından birisi olan Okyanus Koleji bünyesinde eğitim-öğretim hayatını sürdüren 16 yaşındaki milli yüzücü Bera Kayra Sarıkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe, Okyanus Koleji'nin yetiştirdiği başarılı sporcuyu bünyesine kattı.



Kemerburgaz Kampüsü'nde gerçekleşen imza törenine sporcunun yanı sıra Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay ve okul yetkilileri katıldı. İmzaların atılmasından sonra resmen Fenerbahçe sporcusu olan Bera Kayra Sarıkaya, çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Şu an çok mutlu hissediyorum. Bir o kadar da heyecanlıyım çünkü çok büyük bir camiaya transfer oldum. Ben çocukluktan beri Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bu süreç zorlu ve uzun oldu. Böyle bittiği için çok mutluyum. İnşallah hepimiz için çok güzel olacak" dedi.



"OKYANUS KOLEJLERİNİN ÇOK İYİ BİR ALTYAPISI VAR"



Eğitim gördüğü Okyanus Koleji'nin kendisine her anlamda destek olduğunu belirten Bera Kayra Sarıkaya, "Okyanus Kolejleri çok büyük bir yer ve bana çok yardımcı oldular. Gerek eğitim gerekse spor anlamında onların hakkını ödeyemem. 12 yıl önce Okyanus Kolejleri bünyesindeki spor kulübünde yüzme çalışmalarına başladım. İnşallah gelecekte buradan daha fazla sporcu çıkar. Çok iyi bir altyapısı var. Burada olmaktan çok memnunum" diye konuştu.Sarıkaya, kariyerinin ilerleyen dönemlerde olimpiyatlara gitmek istediğini belirterek, Türkiye, Avrupa ve olimpiyat rekorları kırmayı hedeflediğini vurguladı.



İLKER DİNÇAY: BUNLAR ÇOK KIYMETLİ BERABERLİKLER



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, Okyanus Koleji ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını söyleyerek, "Okyanus Koleji gibi okullarda taramalar yapıyoruz. Şu anda zaten okul takımında yüzüyor. Derecelerini de tespit ediyoruz. Kendisini de kazandırmak istedik. Bu vesileyle Okyanus Koleji gibi bir kurumla işbirliği içerisine girmiş olduk. Çok kıymetli beraberlikler bunlar. İnşallah buradan daha iyi sporcular alıp hem ülkemize hem de Fenerbahçe'ye daha büyük katkılar vereceğiz" açıklamasında bulundu.Dinçay, Fenerbahçe'nin her alanda genç sporculara yatırımlarını sürdüğünü belirterek bütün branşlarda en tepeye oynadıklarını sözlerine ekledi.



LOKMAN DEMİRAY: OKYANUS KOLEJLERİ OLARAK GENÇLERİN YETENEK AVCILIĞINA SOYUNMUŞ BİR KURUMUZ



Uzun yıllardır eğitim kurumlarında bulunan öğrencilere spor ve sanat alanında destek olduklarını belirten Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, "Okyanus Kolejleri olarak 2004'ten bu yana yetenek merkezli bir eğitim modeliyle hareket ediyoruz. Amacımız, çocuklara spor ve sanatta alan tanımak. Bera arkadaşımız bunun çok güzel bir örneği oldu. Yüzmeye olan merakı, öğretmenlerinin onu keşfetmesi ve yoğun çalışması sonucunda Fenerbahçe'ye transfer olması, bizim eğitim modelimizin hayata geçtiğini gösteriyor. Biz sporun birçok alanında varız. Gençlerin yetenek avcılığına soyunmuş bir kurumuz" dedi.



Bera'nın akademik olarak da çok iyi bir öğrenci olduğunu söyleyen Demiray, 350'ye yakın milli sporcunun Okyanus kolejlerinde okuduğunu ve önümüzdeki günlerde yeni transferler olacağının da müjdesini vererek sözlerini noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ