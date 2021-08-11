Okben Ulubay, Galatasaray'a imza attı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Okben Ulubay, Galatasaray'a imza attı
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11 Ağustos 2021 19:29
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kısa forvet pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen Okben, Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 7,9 sayı, 2,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.


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