Son haftalarda Barış Alper Yılmaz, Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu'nu takıma kazandırarak 'İlk 11'de 8 yabancı + 3 yerli oyuncu' kuralını bir sorun olmaktan çıkaran Galatasaray Direktörü Okan Buruk, bu kez Yunus Akgün ve Yusuf Demir için özel mesai harcayacak.Buruk, Dünya Kupası arasında uygulayacağı özel çalışma programlarıyla iki futbolcuyu takımdaki forma rekabetinin içine sokmayı hedefliyor. İstanbul ve Antalya'da yapılacak hazırlık kamplarında Yunus ve Yusuf'a ekstra yüklemeler yapılacak.Takıma 9 gün izin veren Buruk'un, tatile gitmeyip İstanbul'da bireysel performans antrenörü ile çalışan Yunus'un çabasını takdirle karşıladığı öğrenildi. Her sabah güne Florya Atatürk Ormanı'nda kros yaparak başlayan Yunus, daha sonra salonda çalışıyor.