Okan Buruk'un Osimhen planı!

Türk futbol tarihinin en pahalı ve önemli transferi olan Victor Osimhen, bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor.



26 yaşındaki Nijeryalı yıldız karşılaşmada süre alacak.



Sahaya Barış Alper Yılmaz ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda Osimhen'i devreye sokacak.



Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin sahalara dönmesi ise biraz zaman alacak.



