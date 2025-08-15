15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Okan Buruk'un Osimhen planı!

Takıma geç katıldığı için Victor Osimhen'i riske atmak istemeyen Okan Buruk, Nijeryalı yıldızı mücadelenin ikinci yarısında taraftarlarla buluşturacak

calendar 15 Ağustos 2025 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un Osimhen planı!
Türk futbol tarihinin en pahalı ve önemli transferi olan Victor Osimhen, bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki Nijeryalı yıldız karşılaşmada süre alacak. 

Sahaya Barış Alper Yılmaz ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda Osimhen'i devreye sokacak.

Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin sahalara dönmesi ise biraz zaman alacak. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
