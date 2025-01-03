Okan Buruk'un kabus senaryosu: "Ya Mertens düşerse"

Mertens'in ikinci yarıda fiziksel düşüş yaşaması Okan Buruk'un kâbus senaryosu. Yönetim, Mikautadze veya Millot'u almak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un kabus senaryosu: 'Ya Mertens düşerse'
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03 Ocak 2025 09:26
3 kulvarda 25 maça çıkan Galatasaray'da fire vermeyen tek isim Dries Mertens oldu.

Sürekli oynayan ve 5 gol-9 asistle Aslan'ı taşıyan oyuncuya göre ara transfer planlaması yapılıyor. Sarıkırmızılılar, 37 yaşını devirmeye hazırlanan Belçikalı 10 numaranın sezonun 2. yarısında fiziksel düşüşe geçebileceği endişesini taşıyor.

LYON, 25'TEN AŞAĞI İNMİYOR

Mertens'e alternatif olması adına hücum hattına ilk 11 düzeyinde bir takviye düşünülüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Gürcü forvet Mikautadze'yi kadrosunda görmek istiyor ancak Lyon bonservis pazarlığında 25 milyon Euro'dan (911.4 milyon TL) geri adım atmıyor.

MIKAUTADZE 'AYRILMAK İSTEMİYORUM' DEDİ

Mikautadze ise perşembe günü bir açıklama yaparak takımda kalmak istediğinin altını çizip, "Altı ay önce geldim. Henüz ayrılmayacağım. Başka yerde söylenenlere dikkat etmiyorum" dedi.

MIKAUTADZE'NİN ALTERNATİFİ: MILLOT

Gürcü hücumcu dışında Stuttgart'ın 10 numarası Enzo Millot'un durumu takip ediliyor. Mertens'in yaşını dikkate alan Galatasaray cephesi, 1987 doğumlu Belçikalı yıldızı sezonun ikinci yarısında ekonomik kullanmak istiyor. 

 
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