Okan Buruk'un derbide forvet tercihi!

Karagümrük karşısında 2-0 kazanan ve büyük bir moral bulan Galatasaray artık gözünü tamamen Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda. Galibiyete rağmen üzerinde halen büyük bir baskı hisseden teknik direktör Okan Buruk tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Kritik 90 dakika öncesi tecrübeli hocanın en çok güvendiği isimlerin başında Mauro Icardi geliyor.



BU HEYECANI SEVİYOR



Çünkü Arjantinli yıldız kariyeri boyunca büyük maçlarda gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri çekmiş bir isim. Mauro Icardi, Inter formasını giydiği dönemde 13 kez ezeli rakip Milan'a karşı sahaya çıktı. Yıldız futbolcu Derby della Madonnina olarak adlandırılan derbide 5 kez gol sevinci yaşadı.



Icardi, Inter'in diğer ezeli rakiplerinden Juventus'a karşı 14 maçta 8 gol 2 asist, Roma'ya karşı 12 maçta 6 gol 1 asist, Lazio'ya karşı da 13 maçta 8 gol 1 asistle oynamayı başardı. Arjantinli forvet, Fransa kariyerinde de ülke futbolunun en önemli ezeli rekabetlerinden biri olan PSG-Marsilya derbilerinde 4 kez sahaya çıktı, 4 gol ve 1 asist attı.



ÖNEMLİ BİR GOL YÜZDESİ



Böylece Icardi, İtalya ve Fransa'da çıktığı 56 büyük maçta 31 kez rakip ağları sarsarak çok önemli bir gol yüzdesi yakalamış oldu. Galatasaray formasıyla ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan Mauro Icardi'nin cumartesi günü Beşiktaş'a karşı göstereceği performans büyük merak konusu.



