Okan Buruk, transfere gitti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
YURT DIŞINA GİTTİLER
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yurt dışına çıktı. Okan Buruk'la birlikte yurt dışına giden isim ise Abdullah Kavukcu oldu.
Okan Buruk'un Kavukcu ile birlikte yurt dışına gitmesinin ardından Abdullah Kavukcu'nun Galatasaray'ın yaz aylarında gerçekleştireceği transfer hamlelerinde ön planda olması bekleniyor.
İLK DURAK İTALYA
Okan Buruk ile Abdullah Kavukcu'nun yurt dışındaki ilk durakları İtalya olacak.
DEVRE ARASINDA BENZER HAMLE
İkili daha önce de devre arasında benzer bir hamleye imza atmıştı. Devre arası transfer döneminde de birlikte İtalya'ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın son dönemdeki transferlerinde büyük rol oynayan George Gardi ile bir araya gelmiş ve üç ismin fotoğrafının sosyal medyaya düşmesi büyük yankı uyandırmıştı.
İTALYA'DAN MORATA GELDİ
Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu'nun devre arasında İtalya'ya yaptığı ziyaretin ardından, sarı-kırmızılılar ara transferin son döneminde Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmıştı.
YURT DIŞINA GİTTİLER
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yurt dışına çıktı. Okan Buruk'la birlikte yurt dışına giden isim ise Abdullah Kavukcu oldu.
Okan Buruk'un Kavukcu ile birlikte yurt dışına gitmesinin ardından Abdullah Kavukcu'nun Galatasaray'ın yaz aylarında gerçekleştireceği transfer hamlelerinde ön planda olması bekleniyor.
İLK DURAK İTALYA
Okan Buruk ile Abdullah Kavukcu'nun yurt dışındaki ilk durakları İtalya olacak.
DEVRE ARASINDA BENZER HAMLE
İkili daha önce de devre arasında benzer bir hamleye imza atmıştı. Devre arası transfer döneminde de birlikte İtalya'ya giden Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın son dönemdeki transferlerinde büyük rol oynayan George Gardi ile bir araya gelmiş ve üç ismin fotoğrafının sosyal medyaya düşmesi büyük yankı uyandırmıştı.
İTALYA'DAN MORATA GELDİ
Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu'nun devre arasında İtalya'ya yaptığı ziyaretin ardından, sarı-kırmızılılar ara transferin son döneminde Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmıştı.
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