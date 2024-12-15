Okan Buruk, transfer listesini yönetime verdi

Galatasaray'da yedek kulübesindeki kaliteyi artırmak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, transfer listesini yönetime iletti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, transfer listesini yönetime verdi
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15 Aralık 2024 09:33
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Galatasaray'da son dönemde yaşanan sakatlıklar beklenmedik puan kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Yedek kulübesinden istediği katkıyı alamayan Teknik Direktör Okan Buruk devre arasında büyük bir değişim için ilk adımı attı.

OKAN BURUK LİSTEYİ VERDİ

Zeki Çelik, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Ahmed Kutucu, Yusuf Sarı ve Altay Bayındır gibi yerli oyuncuların bulunduğu transfer listesini yönetime sunan Buruk, yabancı olarak da Jhon Arias, Lorenzo Pelegrini ve Gift Orban'ın isimlerini verdi. Liverpool'dan Federico Chiesa da listeye eklendi.

3 OYUNCU İÇİN SIKI PAZARLIK

Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ve Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı ile ilk görüşme yapıldı, olumlu geçti.

EREN ELMALI İÇİN HAMLE

Trabzonspor'un eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan için Ajax'ın 8 milyon euro istediği, sarı-kırmızılı kulübün 6 milyon euro önerdiği öğrenildi. Trabzonspor'un 3.5 milyon euro talep ettiği Eren Elmalı ile ilgili de önümüzdeki günlerde resmi temaslarda bulunulacak.



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