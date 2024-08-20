Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem için ilk adım!

Geçen sezonki 92 golün 30'unda imzası bulunan Zaha ve Kerem'i kazanmak isteyen Okan Buruk, ilk adımları attı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem için ilk adım!
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20 Ağustos 2024 09:30
Galatasaray'ın hücumdaki iki yıldızı, ayrılığın kıyılarında dolaşıyor. Spartak Moskova'nın 13 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı Kerem Aktürkoğlu, Rus ekibine olumsuz yanıt verdi ve Avrupa'nın büyük liglerinden gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor.

Kerem'in dışında Wilfried Zaha'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Okan Buruk ise iki oyuncuyu da kazanmanın planlarını yapıyor.

Konya maçında Kerem'i kazanan Buruk, Young Boys mücadelesinin kadrosuna Zaha'yı da aldı ve ilk adımı da attı. Geçen sezon rekor puanla (102) şampiyon olan Galatasaray, 38 haftada 92 kez ağları sarsmıştı.

Bu 92 golün 30'unda Kerem-Zaha ikilisinin imzası bulunuyor. Kerem, 12 gol-6 asist, Zaha 9 gol-3 asistle şampiyonluğa katkı sağladı ve skor yükünün yüzde 32.6'sını üstlendi. 

 
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