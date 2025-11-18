Okan Buruk'tan Yusuf Demir'e ayrılık izni

Trendyol Süper Lig takımlarının yakından takip ettiği 22 yaşındaki futbolcu için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcu da forma giyeceği yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.



Bu sezon bir dakika bile forma şansı bulamayan Yusuf'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Yusuf 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya alınmıştı.



