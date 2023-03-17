Okan Buruk'tan Torreira ve Zaniolo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi konuştu.



Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Victor Nelsson cezalı ama kaliteli bir kadromuz var. Diğer bölgelerde seçimlerimiz oldu. Lucas Torreira'nın hastalığı vardı, onunla görüştük ve oyunun devamında kullanacağız. Nicolo Zaniolo %100 olarak hazır değil. Onunla da konuştuk, sonra girmek istedi." ifadelerini kullandı.



İyi bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Buruk, "İyi bir oyuncu grubuyla sahadayız. Amacımız kazanmak. Konyaspor'a da saygı duyuyoruz. İyi bir kadroları, iyi bir statları var. Zemin muhteşem, tebrik ederim. Anmamız gereken Ahmet Çalık var, hep aklımızda... Onu da anmak istedim. Tekrar rahmet dilerim." açıklamasını yaptı.



Zaniolo'ya ayrı bir parantez açan genç çalıştırıcı, "Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda olacak. Cumartesi günü açıklanacak. Takımla, seyirciyle, ülkemizle çok çabuk bir bağ kurdu. Çabuk alıştı. Bütün oyuncularımız ülkemizle bağ kurdu. Türk futbolunu beğeniyorlar, mutlular. Karakterli oyunculara sahip olduğumuz için, ülkemizin değerlerine sahip çıktıkları için bir kat daha mutluyuz. Zaniolo çok aç bir oyuncu, %100 hazır olduğunda Galatasaray ve İtalya Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olacak." dedi.



Okan Buruk ayrıca, "Birçok oyuncumuz milli takıma gitti. Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da daha önce Milli Takım'a gitti, aday oyuncular. Milli Takım'ın kritik iki maçı var, gönlümüz onlarla. İnşallah iyi başlarız. Milli Takım'a hizmet etmek için de bu takımlar var." ifadelerini kullandı.





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