Okan Buruk'tan tarihi başarı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste elde edilen galibiyetlerle sarı-kırmızılıların tarihine geçti.



Okan Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.



Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.



Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezon içerisinde peş peşe 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip oldu.



FATİH TERİM'İ YAKALADI



Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 10 maçla en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör olan Fatih Terim'i de yakaladı.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde ligde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.



Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.





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