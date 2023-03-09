Okan Buruk'tan sıfır risk: Muslera ve Mertens kararı!

Okan Hoca, ikilinin iştahından ve fedakârlığından memnun kalsa da ilerleyen haftaları düşünerek riske girmeme kararı aldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan sıfır risk: Muslera ve Mertens kararı!
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09 Mart 2023 11:56
Galatasaray yaklaşık bir aylık sürenin ardından lige geri dönüş için gün saymaya başladı.

12 maçlık galibiyet serisini ligden çekilen Gaziantep karşısında alınan hükmen galibiyetle 13'e çıkaran Aslan, Kasımpaşa'yı da yenip Beşiktaş'ın rekorunu geçmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor maçında sedyeyle sahayı terk eden Muslera ve Antalya kampında sakatlanan Mertens cumartesi günü forma giymek istediklerini teknik heyete bildirdi.

SORU İŞARETLERİ VAR

Okan Buruk her ne kadar yıldız isimlerin oynamak için istekli olmalarından memnun kalsa da risk almayacak. Sakatlığının ilk gününden itibaren ekstra çalışmalar yapan Uruguaylı kaptanın ağrıları tamamen geçti.

Ancak özellikle topa vururken zorluk yaşıyor. Sahada çalışmalara başlayan Mertens'in ise hem maç eksiği var hem de sakatlıüının nüksetme ihtimali var. 

 
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