Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Kazanmak zorundayız'

Galatasaray artık tamamen Süper Lig'e odaklandı... Okan Buruk, dünkü idmandan sonra 2 günlük bayram izni verdi. Tecrübeli teknik adam, yeni hedefi Alanyaspor maçı olarak belirledi.
"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Oyuncularıyla toplantı yapan Buruk, "Kupanın tüm tartışmaları geride kaldı. Kulaklarımızı bunlara kapatarak işimize bakacağız. Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Alanyaspor maçı var, kazanmak zorundayız" dedi.
HAZIRLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.
"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Oyuncularıyla toplantı yapan Buruk, "Kupanın tüm tartışmaları geride kaldı. Kulaklarımızı bunlara kapatarak işimize bakacağız. Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Alanyaspor maçı var, kazanmak zorundayız" dedi.
HAZIRLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.