Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: "Kazanmak zorundayız"

Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da Okan Buruk, oyuncularıyla toplantı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Kazanmak zorundayız'
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09 Nisan 2024 09:57
Galatasaray artık tamamen Süper Lig'e odaklandı... Okan Buruk, dünkü idmandan sonra 2 günlük bayram izni verdi. Tecrübeli teknik adam, yeni hedefi Alanyaspor maçı olarak belirledi.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Oyuncularıyla toplantı yapan Buruk, "Kupanın tüm tartışmaları geride kaldı. Kulaklarımızı bunlara kapatarak işimize bakacağız. Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Alanyaspor maçı var, kazanmak zorundayız" dedi.

HAZIRLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek. 

 
 

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