Okan Buruk'tan Osimhen itirafı

"GENLERİMİZDE AVRUPA VAR"





"İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız."



"SOL BEKTE KİMİ OYNATACAKSINIZ?"



"Bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar."



"LİGDE HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"



"Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz. Son ligdeki maçı kazandığımız için ligde her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Karşınızda bir rakip var, onların da planları var. Geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Biz kalitemizi, konsantrasyonumuz ile birleştireceğiz. En büyük avantaj kendi sahamızda oynayacağız. Stadyuma girerken bile o havayı yaşıyoruz. Benim dönemimde oynadığımız iç saha maçlarında sadece bir iki tane motive olamadığımız maç vardır. Yarın bu motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız."



"Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Yarın Elfsborg'u yenmeye çalışacağız. Rakipler değişiyor, kadrolar değişiyor. Bizim bir oyunumuz var, bu oyun dışında bir şey oynamıyoruz. Bu oyunu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız."



"YEDEK, İLK 11 DİYE BİR ŞEY YOK!"



"Bizde yedek ilk 11 oyuncusu diye bir şey yok. Daha iyi olan, formda olan, galibiyete taşıyacak olanlar sahada olacak. Bazen maçlara başladığımız 11 var, değiştirdiklerimiz var. Kulübede çok önemli oyuncular var, sokamıyorsunuz oyuna. Gençleri oyuna dahil edemiyoruz. Bizim için değerli oyuncular. Forma şansı gelince oynayacaklar. Maç maç değişiyor. Asıl hedef Galatasaray'ı şampiyonluğa ve Avrupa'da büyük başarılara taşımak. Bütün oyuncuları hazır tutacağız. Bazen doğal rotasyonlar oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatacağız. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek."



"Elfsborg'un pozisyonu gole çevirme yüzdesi 65. Geçişlerde etkili ve sonlandırmayı iyi yapan bir takım. Geçen senenin İsveç ikincisi. İyi bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Roma'yı yendi. Alkmaar'dan da az daha puan alıyordu. Güçlü bir takım Elfsborg."



"Osimhen ile bir görüşme gerçekleştiriyoruz, kadromuza katacağımız oyuncularla görüntülü konuşuyoruz. Orada enerji çok önemli. Onun yanında soruyoruz, oynadığı takıma, futbolculara, hocalarına; oyuncuyla ilgili bilgi alıyoruz. Aldığımız bilgiler, düşüncelerim, söylediklerini birebir yaşıyoruz. Çok iyi profesyonel. Galatasaray'ı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyor. Soyunma odası için de çok iyi bir figür. Bu kadar hepsinin bir arada olduğu; 25 yaşına göre çok daha oturaklı, davranışları... Bu çok önemli. Çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu aldık. Bu sene gelen oyuncuların karakterlerinin de güçlü olması sevindiriyor. Bu anlamda şanslıyız."



GÜNAY GÜVENÇ



"Her maçı kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde 8 maçımız var. 3'üncüsünü oynayacağız. Toplayacağımız tüm puanları toplamak istiyoruz."



"Benim takımda misyonlarım var. Oynasam da oynamasam da... Hoca her yere yetişemeyebilir. Takımdaki beraberlik, arkadaşlık konusunda oyuncuların misyonu başlıyor. Kendimi bu alanda önemli figür olarak görüyorum. Geçmiş kulüplerimde de bunu yaptım. Benim görevlerimden biri yeni gelen oyuncularına kulübün tarihini anlatmak... Hocam görev verirse elimden geleni de yaparım. Bu karakterimde vardır. Benim misyonum oynayıp para kazanmak değil sadece, farklı misyonlarım da var. Gençlere yardımcı olmak, takımdaki arkadaşlığı en yüksek seviyeye çıkarmak. Yedek kalıp dinlenecek biri değilim. Yüzde yüzümle çalışıyorum. Ben her ne anlamda olursa olsun takıma yardımcı olmalıyım."

"EŞİMLE BİLE TARTIŞIYORUM"





"Yedek kalmak zorluyor. Geçmiş yıllarda hep oynayan bir kaleciydim. Zorlanıyorum bazen. Eşimle bile bu konuda tartışıyorum, oynamayı özlediğimi söylüyorum. Eşim de 'o kafadan çık, kendini hazır tut' diyor. Ben de hazır tutuyorum kendimi. Çok özlüyorum. Çok hırslı biriyim. Önümdeki ismin değerini de tüm Türkiye, tüm Avrupa biliyor. Benim burada görevim de Muslera'ya oldukça baskı yapmak..."



Günay Güvenç: "Yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Osimhen ile çok konuşuyoruz, sorular soruyor. Bana Atatürk'ü sordu. İstiklal Marşı'nı bana sordu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Taraftarların tezahüratlarını sordu. Çok açık biri. Buraya sadece zaman geçirmek için değil benimsemiş bir şekilde geldi. Bunu takıma hissettiriyor. Maça girdi, güzel gol attı. Bize doğru koşarken ben hocama sarılacak sandım."



Okan Buruk : "Ben de öyle sandım. Doğum günüm ya bana sarılacak sandım."



Günay Güvenç: "Hocaya bir çak yaptı, bana geldi sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu. Yedek kulübesinde benden güzel enerji aldı. Önceden konuşulan bir şey yoktu. Gerçekten güzel bir resim oldu."



"MUSLERA'NIN ENSESİNDEYİM"



"Samimi bilinen biriyim. Ne düşünüyorsam onu dile getiririm. Elfsborg'a karşı zor maç olacak. Riga'dan 2-2'lik beraberlikle ayrıldık maalesef. Üçüncü maçımızı oynayacağız. Rakip takım iyi defans yapıyor, hızlı hücumlarla çıkıyor. Kazanmak, kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. İnşallah yarın 3 puan alıp Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. Türkiye'de zayıf yönler çalışılır, iyi yönler az çalışılır. İyi yönlerime daha çok çalışıp zayıf yönlerime önem veriyorum. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Misyonum az çok belliydi. Muslera gibi 12-13 senedir hizmet eden, saha içinde değil sadece saha dışında da hizmet eden bir büyüğümüz. Saygı duyuyorum. Ona da söyledim, her zaman ensesinde olacağım, baskı yapmak istiyorum. O da bunu kabul ediyor, daha da hırslanıyor. İyi bir arkadaşlığımız var. İyi anlaşıyoruz. Ben ondan çok şey öğreniyorum, o da benden çok şey öğreniyordur. İkimiz de Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Ben saha dışında daha çok görev alanım. Hocamız formayı verdiği an elimden geleni de yapacağım."