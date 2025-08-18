Galatasaray'da sezon öncesi kampının yıldızlarından birisi olan Arda Ünyay, bu yılı sarı kırmızılı takımda tamamlayacak.
OKAN BURUK, KALMASINI İSTEDİ
Oyuncunun kiralık olarak gitmesi yerine takımda kalarak gelişmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk, 19 yaşındaki stoperi kupa maçlarında oynatacak. Ligde de zaman zaman Arda'ya şans verilmesi bekleniyor.
Hazırlık kampında çıktığı 5 karşılaşmada 18 yaşındaki stoper, 2 gol kaydetti.
