Okan Buruk, Sallai'ye yer alıyor!

Mauro Icardi dışında sakat oyuncusu kalmayan Galatasaray'da forma rekabeti kızıştı.
Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Victor Osimhen'den oluşan hücum hattından memnun olan Okan Buruk, cezası biten Roland Sallai'ye kadroda yer arıyor.
Bu sezon zaman zaman sağ bekte kullandığı Sallai'yi Buruk yeniden burada düşünüyor. Sağ bekte Kaan Ayhan ile Macar futbolcu forma rekabetinde.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Victor Osimhen'den oluşan hücum hattından memnun olan Okan Buruk, cezası biten Roland Sallai'ye kadroda yer arıyor.
Bu sezon zaman zaman sağ bekte kullandığı Sallai'yi Buruk yeniden burada düşünüyor. Sağ bekte Kaan Ayhan ile Macar futbolcu forma rekabetinde.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 kez gol sevinci yaşadı.