Okan Buruk: "Kupayı çok önemsiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Kupayı çok önemsiyoruz'
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27 Şubat 2025 18:35
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Kupayı çok önemsediklerini söyleyen Buruk, "İç saha maçları, üst üste 3. maç. Bundan sonra deplasmanlar başlıyor. Ligde 5 maçın 4'ü deplasman olacak. Bu maçın tabii ki bir önceki maçta oynamayanlarla başlıyoruz. Onlara güveniyoruz. Galatasaray takımı, Galatasaray kadrosu sonuçta. Buradaki tüm oyuncular değerli ve önemli. Ona inanarak böyle bir 11'le başlıyoruz. Pazar günü 4'te Kasımpaşa ile maçımız var. Ligle ilgili oyuncu planlamamız, sakatlık olmaması en büyük dileğimiz. Kupayı çok önemsiyoruz, onu söyleyeyim. Çok değerli oyuncularımız var, kupayı önemsiyoruz, yolumuza devam etmek istiyoruz kazanarak. Kazandığımız takdirde bir üst tura geçiyoruz. Birincilik ikincilik diğer maça da bağlı." dedi.

"KONYASPOR'UN DA İYİ BİR KADROSU VAR"

Konyaspor'un da iyi bir kadrosu olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Konyaspor'un da iyi bir kadrosu var. İlk 11'lerinde lig maçlarına göre rotasyon var. Onlar da turun içinde olmak isteyecek. Oyunun devamında önemli bir yedek kulübesine sahibiz. Maçın devamında onları kullanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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