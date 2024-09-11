Okan Buruk: "Jhon Arias nerede?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına izin verme sebebi ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Jhon Arias nerede?
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11 Eylül 2024 00:41
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına izin verme sebebi ortaya çıktı.

"KEREM İÇİN ŞART KOŞTU"

Spor Gecesi Dijital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Okan Buruk, Jhon Arias transferinin bitirilmesi şartıyla Kerem'in ayrılığına onay verdi.

Habere göre; Kerem'in ayrılığına rağmen Arias'ın transfer edilememesi sonrası planların tutmadığı ifade edildi.



"GALATASARAY 12 MİLYON EURO ÖNERDİ"

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fluminense geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan gelen 12 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi. Kulübün ilk planı bu miktarı almak ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzden 20'sini elinde tutarak onun gidişine sadece yıl sonunda izin vermekti. Teklifin reddedilmesi, geçen yıldan beri Avrupa futbolunda oynama arzusunu dile getiren Arias'ı memnun etmedi.



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