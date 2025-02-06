Okan Buruk: "İnşallah sakatlık yaşamayız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda oynanacak Boluspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk: 'İnşallah sakatlık yaşamayız'
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06 Şubat 2025 15:27
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda oynanacak Boluspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bolu'daki yangın felaketine değinen Buruk, "Bolu'da çok yakın zamanda çok büyük bir facia yaşadık. Ölenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Kötü bir anımız da 6 Şubat'tan var. Dün de Sergen Hoca'nın sevgili kardeşi Gürsoy, hakka yürüdü. Yalçın ailesine de başsağlığı dilerim." sözlerini sarf etti.
Maç öncesi korktukları gibi bir zemin olmadığını söyleyen Buruk, "Zemin temizlenmiş, oynanabilecek durumda. Maç içerisinde zemin ağırlaşacaktır. Kanatlarda çok fazla eksiğimiz var. Yunus sakatlanmıştı. Barış'ın son maçta sakatlığı vardı, dinlendirmek istedik. Sallai'nin dünkü idmanda kasığında bir problem oldu ve bıraktı. Genç bir kadro ile çıkacağız. Boluspor'da da rotasyon var. İnşallah güzel maç olsun, sakatlık yaşanmasın. Yedekte bekleyen çok fazla maç oynamış isimler var. Maçın devamında kulübedeki isimleri de kullanacağız." ifadelerini kullandı.
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