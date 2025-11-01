01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-040'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-044'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-013'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-014'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-014'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-083'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Okan Buruk: "Derbi haftasında en karlı takım olmak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Kasım 2025 19:36 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 19:40
Okan Buruk: 'Derbi haftasında en karlı takım olmak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
 
Maçtan hemen önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
 
Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı dileğinde bulunan Buruk, "Öncelikle başsağlığı dilekleri... Hikmet Çapanoğlu, Beşiktaş altyapısında çalışıyordu, tanıdığım biriydi. Beşiktaş'ın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
 
Sıralamanın farketmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı maç özelinde şu açıklamalarda bulundu:
 
"Sıralama ne olursa olsun bu bir derbidir. Galatasaray - Trabzonspor maçları hep çekişmeli olmuştur. En yakın takipçimiz. 5 puan var. Yarın bir derbi daha var. Derbi haftasından en karlı çıkan takım olmak istiyoruz. Bunun için iyi hazırlandık. 5. günde oynuyoruz maçı, dinlenme ve hazırlanma şansımız oldu."
"KADROYA ALDIK, OYNAR"
 
Eksikler hakkında konuşan Buruk, "Kadroda ceza ve sakatlardan dolayı eksiklerimiz var. Singo'yu bugün kadroya aldık. Çok uzun oynamasa da belli bir bölümde yer alabilecek durumda." dedi.
 
Stoper tercihinden yana konuşan Buruk, "Tercih edebileceğimiz önemli oyuncular var. Başakşehir maçında Kaan'ı stoperde kullandık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldıktan sonra Lemina'nın performansı var. Geçen hafta Lemina'yı stoperde oynattım. Önemli oyuncular ve seçenekler var. Sara'nın form durumu, Torreira dinlenik… O yüzden Lemina'yı stoperde tercih ettik, hızı, kafa topu, sertliği var. Oyun kurulumunda yardımcı olacak." açıklamasında bulundu.
 
Hücum hattı için konuşan Buruk, "Ön tarafta, son maçlardaki hücum hattıyla oynuyoruz. Üretken olmak, top rakipteyken baskı, top bizdeyken yeteneği ortaya koyan bir hücum hattımız var. Bunu destekleyecek beklerimiz var. Jakobs hastaydı, antrenmana çıkamadı ama kadroda. Bugün de güzel ve sakatlıksız geçerse önemli ve değerli bir akşam olacak.
 
Odaklandık, istiyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Muhteşem bir taraftarla beraber olacak. Hep bir planımız, taktiğimiz var. Ulaşacağımız yerler var. Onun yanında tutku da var. Oyuncular da, taraftarlar da tutku var. Bugün inşallah sahada ortaya koyacağız." fadelerinde bulundu.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.