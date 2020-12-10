Oğuzhan Özyakup'un 2. dalya heyecanı

Sezon Maç Gol Sarı Kart Kırmızı Kart Süre 2020-2021 5 - - - 193 2019-2020 12 1 1 - 448 2018-2019 19 1 2 - 791 2017-2018 24 - 4 1 1498 2016-2017 29 5 2 - 2409 2015-2016 31 9 8 - 2563 2014-2015 25 2 4 - 1187 2013-2014 26 6 6 1 1938 2012-2013 28 2 8 1 1744





Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'deki ikinci "Dalya" heyecanı için Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma bekleyecek.Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı.Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak.Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı kulübe sıkıntılı bir dönemde transfer oldu.Beşiktaş Kulübünde Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetime gelen başkan Fikret Orman, 2012-2013 sezonunu "Feda" yılı ilan etti.Oğuzhan Özyakup da "Feda" sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan oyuncular arasında yer aldı.Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Oğuzhan da kadroda yer aldı.Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonlukta 9 gollük katkı verdi.Oğuzhan, bir sonraki şampiyonluk sezonunda ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı.Beşiktaş'a transfer olduğu 2012-2013'ten itibaren başarılı bir performans ortaya koyan Oğuzhan, son sezonlarda düşüş yaşadı.Siyah-beyazlı takıma geldiği 2013-2014'ten itibaren 6 sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Oğuzhan'ın 2018-2019 sezonuyla süreleri düşmeye başladı.Beşiktaş'taki ilk 6 sezonunda ligde 20 maçın altına düşmeyen Oğuzhan, 2018-2019'da 19, geçen sezon ise 12 lig maçında görev aldı.Oğuzhan, yaşadığı düşüşün ardından geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi.Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki 9 sezonluk performansı şöyle: