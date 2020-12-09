İtalyan basketbolunun efsane kulüplerinden Segafredo Virtus Bologna, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlanıyor.



La Repubblica'da yer alan habere göre; EuroCup'taki 7-0'lık tarihi başlangıca rağmen İtalya Ligi'nde 9 maçta 4 mağlubiyet alan Bologna, koç Aleksandar Djordjevic ile yolları ayırdı. İtalyan ekibi karardan sürpriz bir şekilde dönerek hocasını takımda tutsa da, Avrupa basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic ile de görüşme kararı aldı.



Bu yaz Fenerbahçe'den ayrılan Zeljko Obradovic'i liste başı yapan İtalyan kulübü, Belgrad'a giderek bir görüşme yapacak. Sırp efsaneyi ikna etmek için bir müddet çabalama kararı alan Bologna, alternatiflerini de belirledi. Bologna, Obradovic ile el sıkışamazsa rotasını Sergio Scariolo ve Luca Banchi'ye çevirecek.



Obradovic, koçluk kariyerine Partizan'da başlayan ve Badalona, Real Madrid, Benetton ve Panathinaikos'u çalıştırdıktan sonra 2013'te Fenerbahçe'nin başına geldi ve 2020'de ayrılana kadar EuroLeague kupası başta olmak üzere birçok kupa kazandırdı.



