Obafemi Martins: "Osimhen, Manchester United'ı değiştirir"

Nijeryalı eski futbolcu Obafemi Martins, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Obafemi Martins: 'Osimhen, Manchester United'ı değiştirir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 15:16
Nijeryalı eski futbolcu Obafemi Martins, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in Manchester United'a çok yakışacağını söyleyen Obafemi Martins, "Osimhen, Manchester United'a katılırsa her şey değişecek, özellikle de gol atma şekilleri. Hızı ve gücü var. Avrupa'nın en iyi bitiricilerinden biri olduğunu her sezon kanıtlıyor." sözlerini sarf etti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Victor Osimhen, bu maçlarda 13 gol 5 asistlik performans gösterdi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery