Trabzonspor ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan ve bordo-mavililerden ayrılıp Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Anthony Nwakaeme kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Arabistan'da küme düşmemeye oynayan futbolcuya Trabzonspor taraftarları da tepki göstermeye devam ediyor.



NWAKAEME NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI



Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, istediği fahiş ücret sonrası Karadeniz ekibiyle anlaşamadı. Kendisine istediği gibi bir sözleşme bulamayan 33 yaşındaki oyuncu transferin son günlerinde Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya imza attı. Arabistan ekibiyle çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Nwakaeme, 8. haftası geride kalan ligde 2 puanla sondan 2. sırada bulunuyor. Nijeryalı oyuncunun attığı 3 gol takımına galibiyet getirmeye yetmedi.



'HAK ETTİĞİNİ YAŞIYORSUN'



Trabzonsporlu taraftarlar ise sosyal medyadan Nwakaeme'ye tepki gösteriyor. Bazı taraftarlar, "Şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımı bırakıp, Arabistan'ta küme düşmemeye oynamak... Hak ettiğini yaşıyorsun" şeklinde mesajlar atarken, Anthony Nwakaeme de bu durumdan oldukça rahatsız. Başarılı oyuncunun ilk fırsatta buradan ayrılarak kendisine yeni bir yol çizeceği iddia ediliyor.



TRABZONSPOR'DA RÜYA GİBİ SEZON



Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'da şampiyonlukla biten sezonda takımın 1 numaralı oyuncusu olmuştu. Karadeniz ekibinin hücum planlarının üzerine kurulu olduğu Nijeryalı hücumcu, sezonu 15 gol 11 asistle tamamlayarak ligin yıldızı haline gelmişti. Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan Nwakaeme, 47 gol 40 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.





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