Nwakaeme'den geri dönüş hazırlığı!

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında oynama izni bulunmayan Anthony Nwakaeme, ikinci yarıya hazır bir şekilde girebilmek adına özel program dahilinde çalışmalarını devam ediyor.
Bireysel antrenmanlara yoğunlaşan 36 yaşındaki futbolcu, temposunu artırmak için sahaya dönüş öncesinde kondisyon ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık veriyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de deneyimli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ederek, ikinci yarıya hazır hale gelmesi için teknik ekiple birlikte programı koordine ediyor.
Bireysel antrenmanlara yoğunlaşan 36 yaşındaki futbolcu, temposunu artırmak için sahaya dönüş öncesinde kondisyon ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık veriyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de deneyimli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ederek, ikinci yarıya hazır hale gelmesi için teknik ekiple birlikte programı koordine ediyor.