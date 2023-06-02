Philadelphia 76ers'ın yeni başantrenörü Nick Nurse, takımla ilk basın toplantısında ekip için yepyeni bir dönemin başlaması üzerine konuştu.



Nurse, son sezonlarda playofflardaki hayal kırıklıklarıyla dolu bir organizasyonu devralması üzerine, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Geçmişte olan bitene çok takılmıyorum. Bana göre, biraz inceleme yapmaya başlama şansımız olduğunda, gelecekte neler yapabileceğimiz üzerine daha çok odaklanabileceğiz."



Son altı sezonun beşinde maçlarının en az %62'sini kazanmış olan 76ers, bu sezonların her birinde playoffların ikinci turunda elenmişti. Toronto Raptors da 2018'de Nurse başa geçmeden önce paralel bir yolda ilerlemiş, takım kendisinden önceki beş yıl üst üste playofflarda başarısız olmuş ve 55 yaşındaki koç ile 2019'da ilk NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Bunu göz önünde bulunduran Nurse, 2023'ün MVP'si Joel Embiid'in liderliğindeki mevcut kadroya güvendiğini ve 76ers'ın NBA Finalleri'nin 1. maçında "oynamış olabilecek" bir takım olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi:



"Bu takım bence bu seride oynayabilirdi. Playoffların başlangıcından şampiyonluk kazanmaya giden uzun yolda sağlıklı kalmak ve biraz da şanslı olabilmek, tüm bunlar bir araya gelmesi oldukça zor şeyler. Bunların hepsini yapabilmeniz gerekiyor."



76ers'ın önceki sezondaki kadrosunun büyük ölçüde bozulmadan kalması için, kontratındaki opsiyonu reddetmesi beklenen James Harden'ı kadroda tutması gerekecek.



Nurse ise, Harden'ın durumu hakkında ayrıntılara girmese de, takımda kalırsa "oldukça mutlu" olacağını belirtti.



