Nürnberg'de Can Uzun gözyaşını tutamadı

Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de forma giyen Can Yılmaz Uzun, Paderborn karşılaşmasında istediğini bulamadı. Can Uzun'un formasını giydiği Nürnberg, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.Can Uzunlu Nürnberg, karşılaşmada 1-0 yenik durumda iken Paderborn karşısında penaltı vuruşu kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Can Uzun, kaleciden dönen topu ağlara gönderse de penaltı vuruşu sırasında iki kez topa dokunduğu için ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.Can Uzun, kaçırdığı penaltı sonrası takımı ikinci golü yemesiyle moralman çöktü. Bu duruma kayıtsız kalamayan Nürnberg takımı teknik direktörü Cristian Fiel, genç yıldızı 68. dakikada kenara aldı. Can Uzun, saha kenarına geldiği anla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı ve uzun süre üzüntü yaşadı.