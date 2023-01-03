Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.



Maçla ilgili konuşan Nuri Şahin "İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık. İlk defa bu sistemde oynadık, farklıydı. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Cesurca önde bastık. Gayet iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarıda Fenerbahçe daha çok oyuna hakim olduk. Bunu bekliyorduk. Zor bir zemindi. Fenerbahçe uzun toplarla oynamaya başladı, bunu biliyorduk ve sonuç olarak gücümüz yetmedi. Fiziksel açıdan 15 dakikalık bölümde alanları kapatamadık. Fenerbahçe de çok iyi takım. 2-1'den sonra oyuna ortak olduk demeyelim ama havada bir gol kokusu vardı. Golü de bulduk, yetmedi." dedi.



Ayrıca Nuri Şahin "Bugün bu sahada pas yapmak bizim için çok çok zor olurdu. Ankaragücü maçında bunun sıkıntısını yaşadık. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız için ve zemin de elvermediği için geriden pasla çıkmak istemedik. Gayet başarılıydık ama yetmedi." ifadelerini kullandı.



"HAKEME SORDUM, 'İLK POZİSYON' DEDİ"



İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin baskılı oynadığına dikkati çeken Şahin, "Çıkamadık, yorulduk ama maçtan kopmadık. 90. dakikada attığımız golde hakem ofsayt verdi. Kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Hakeme sordum bana 'ilk pozisyon' yanıtını verdi. Bazıları o futbolcuya aktif bazıları pasif diyecek." dedi.



"VAR'I DİNLESEM NE OLACAK"



Bir gazetecinin "Son dakikalarda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR kayıtlarını dinlemek ister miydiniz?" sorusu üzerine Şahin, "VAR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek bir insan değilim. Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



"HAKEMLERİ BAZEN SORGULUYORUM"



Ligdeki yolculuklarının zor olduğunun farkında olduklarını aktaran Şahin, "Kolay bir sezon olmayacak. Ligdeki şartlar ortada. Ben takımımın mücadelelerinden dolayı gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor. Değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Korktuğumdan değil. Çıkarım Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan geri gelmeyecek. Gelmesi imkansız. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen açıkçası sorguluyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ