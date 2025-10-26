Nuri Şahin: 'Değerli bir 3 puan'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun ve güzel goller." dedi.



Şahin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 4-0 yendikleri Hesap.com Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.



Takımının oyununu "beğendiğini" belirten Şahin, "Hak ederek kazandığımızı düşünüyordum. Kendi bireysel hatalarımızdan pozisyonlar verdik. 10 kişi oynadığımız bölümü beğenmedim. Bunun üzerine çalışacağız. Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun ve güzel goller. Duran toptan da gol atmamız iyi oldu. Uzun zamandır duran toptan atamıyorduk." dedi.



Antalyaspor'un kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Şahin, "Antalyaspor'un yolu inşallah hep açık olur. Hepinizi çok seviyorum. Antalyaspor'un, Antalya şehrinin benim hayatımda çok önemli bir noktası var. Sadece futbolculuk, teknik direktörlük konusunda değil hayatım anlamında da çok şey kattı. Bana bu görevi Antalya şehri layık gördü. Zor zamanlarımızda hep yanımda oldular. Yeri çok farklı. Burada böyle karşılanmak çok güzel." diye konuştu.



- "Değerli bir 3 puan oldu"



Bir gazetecinin, "Dördüncü golden sonra ne hissetiniz?" şeklindeki sorusuna, "Burada hiç taraftara oynamayacağım, dürüst davranacağım. Çok sevindim. Sonuçta ben Başakşehir'in antrenörüyüm. Maçı kazanmaya geldik." yanıtını verdi.



Göreve geldiğinde ilk haftaların çok zor geçeceğini bildiğini anlatan Şahin, "Futbol şansı yanımızda olsaydı bazı şeyler daha rahat gelişirdi. Gitmek istediğimiz yolu çok iyi biliyoruz. Değerli bir 3 puan oldu. Başakşehir'in olması gereken yere inşallah daha hızlı ulaşırız. Uzun vadede orada olacağımızdan çok eminim." ifadelerini kullandı.



Şahin, Antalyaspor'un kaliteli bir takım ve zor bir deplasman olduğunu belirterek Erol Bulut ve kulübe başarı diledi.



