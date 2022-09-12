Novak ve Lemos'a Yunanistan'da kulüp aranıyor!

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısı için lisans çıkarmadığı Filip Novak ile Maurico Lemos'a, Yunanistan'da kulüp arıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Novak ve Lemos'a Yunanistan'da kulüp aranıyor!
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12 Eylül 2022 11:21
Kadroda düşünülmeyen Filip Novak ve Mauricio Lemos, Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig için verilen listenin de dışında kaldı. Avrupa'daki büyük liglerin ardından Türkiye'de de transfer dönemi kapandı.

Ancak bu ikili için bir ihtimal daha var. Yönetim, Lemos ve Novak için, transfer döneminin 15 Eylül'de sona ereceği Yunanistan'da takım arıyor.

Sarı-Lacivertliler'in gerekirse iki oyuncunun maaşlarının yarısını ödemeye hazır oldukları ileri sürüldü.  




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