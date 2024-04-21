Nottingham Forest'tan hakemlere tanıdık tepki

Everton'a 2-0 yenilen Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.



Küme düşme hattındaki kritik maçta Nottingham yenilerek 26 puanda kaldı. Everton, 30 puana yükselerek bir nebze rahat nefes aldı. Nottingham kazanamayarak 18. sıradaki Luton Town ile arasındaki 1 puan farkı artıramadı.



Maçtan sonra sosyal medya hesabından büyük tepki gösteren Nottingham Forest, "Hakemden son derece 3 kötü karar, 3 verilmeyen penaltı. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Maçtan önce Hakem Kurulu'na VAR hakeminin Luton taraftarı olduğunu söyledik, uyardık ama değiştirmediler. Sabrımızı sınıyorlar. Nottingham Forest, şimdi tüm seçenekleri değerlendirecektir." açıklamasını yaptı.



Nottingham Forest, kalan 4 haftada Manchester City, Sheffield United, Chelsea ve Burnley ile karşılaşacak.





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