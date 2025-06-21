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Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun sözleşmesi uzatıldı

Nottingham Forest, kendilerine yıllar sonra başarılı bir lig serüveni yaşatmayı başaran Nuno Espirito Santo ile sözleşme uzattı.

calendar 21 Haziran 2025 10:56 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 10:57
Haber: AA, Fotoğraf: nottinghamforest.co.uk
Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun sözleşmesi uzatıldı
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Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamla 2028 yazına kadar sürecek üç yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı "Bu harika futbol kulübündeki yolculuğuma devam edebildiğim için çok mutluyum. Forest'a geldiğimizden bu yana, oyuncular, taraftarlar ve kulüpteki herkes arasında özel bir bağ kurmak için çok çalıştık ve bu da geçtiğimiz sezon önemli başarılar elde etmemize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.


Aralık 2023'ten bu yana İngiliz ekibinin başında olan Santo, Premier Lig'de daha önce Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Nottingham Forest, geçen sezonu 65 puanla 7. sırada tamamladı.

 
 

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